L'Entretien

Joseph Wu, chef de la diplomatie taïwanaise : "Taïwan veut être prête si la Chine nous envahit "

12:37 Joesph Wu, ministre des affaires étrangères de Taïwan, a été interviewé à Taipei par Cyril Payen. © France 24

Par : Cyril PAYEN

Alors que la Russie a envahi l'Ukraine, considérant ce pays comme une de ses provinces, Taïwan craint de subir le même sort. La Chine est déterminée à réintégrer l'île à son territoire, comme ce fût le cas il y a plus d'un siècle, et multiplie les exercices militaires près de ses côtes et au-dessus de son sol. Consciente de la possibilité d'une invasion, Taïwan appelle à l'aide. Joseph Wu, ministre des Affaires étrangères de Taïwan, a répondu à Taipei aux questions de France 24.