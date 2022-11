L'Entretien

Gustavo Petro, président colombien : "La guerre contre la drogue est un échec"

Par : Marc PERELMAN

La guerre contre la drogue a fait plus d'un million de morts en Amérique latine sans pour autant affaiblir les réseaux de trafiquants, affirme le président colombien Gustavo Petro, dans un entretien avec France 24 et RFI. Le président de gauche, élu en juin, évoque également dans cette interview la guerre en Ukraine, l'urgence climatique et les pourparlers avec le groupe armé ELN en Colombie, pour lesquels plusieurs pays, dit-il, ont proposé d'apporter une aide au processus de paix.