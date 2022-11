L'Entretien

Moussa Faki Mahamat, président tchadien de la Commission de l'UA : "Je ne suis candidat à rien"

Par : Marc PERELMAN | Laurent CORREAU

Dans un entretien accordé à France 24 et RFI, le président de la commission de l'Union africaine, le tchadien Moussa Faki Mahamat, revient sur le dossier tchadien qui divise les pays membres du Conseil paix et sécurité (CPS) de l'UA. Il estime que les autorités de transition du Tchad ont renié leurs engagements sur la durée de la transition et leur inéligibilité à de futures élections. "Ces deux conditions, qui sont la contrepartie de l'attitude clémente de l'Union africaine n'ont pas été respectées", dénonce-t-il.