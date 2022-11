L'Entretien

Shirin Ebadi, avocate et prix Nobel : "Le gouvernement iranien a commis des actes impardonnables"

Par : Mariam PIRZADEH

Elle est l'une des voix iraniennes qui portent le plus depuis l'étranger. Shirin Ebadi a accordé une interview exclusive à France 24, la première sur une chaine française depuis le début des révoltes en Iran. Première femme juge d'Iran avant de perdre le droit d'exercer sa profession avec l'instauration de la République islamique en 1979, elle a dédié sa vie à défendre les plus démunis et a tenté de démontrer les incohérences des lois islamiques en vigueur en Iran. Prix Nobel de la paix en 2003, elle a dû fuir son pays sous la pression en 2009. Pour elle, une révolution est en cours dans son pays et le régime ne tiendra pas longtemps face à au désir de démocratie du peuple iranien.