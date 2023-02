L'Entretien

Serguiï Gaïdaï, gouverneur militaire ukrainien de la province de Louhansk, a accordé un entretien à France 24 depuis cet oblast. Il s’attend à une nouvelle offensive russe dans cette région, en grande partie contrôlée par Moscou. "Nous allons pouvoir passer à une contre-offensive", assure-t-il, mais au moment opportun : il ne faudrait pas "lancer une contre-offensive avec dix chars d’assaut", celle-ci se fera dès que les livraisons d’armes occidentales la permettront.

Depuis Louhansk, Serguiï Gaïdaï reconnait sur France 24 qu'une "couverture aérienne serait idéale" pour permettre une contre-offensive. Mais "si on nous fournit des chars et des transports blindés", cette offensive se fera "quand même", insiste-t-il.

Le gouverneur relativise les inquiétudes occidentales au sujet d'une pénurie de munitions côté ukrainien. À la portée plus longue, plus modernes, plus précises, les armes occidentales permettent en effet d’assurer "une parité" face à celles des Russes", certes nombreuses, mais essentiellement de fabrication soviétique.

Serguiï Gaïdaï a confirmé la présence dans la région de formateurs iraniens, enseignant le pilotage de drones, de reconnaissance comme d’attaque. Le gouverneur de Louhansk constate aussi celle de combattants de Wagner, "peu nombreux", et dont certains "s'auto-intitulent" soldats de Wagner.

