L'Entretien

Dans une interview accordée à France 24 à Bruxelles, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a estimé que Vladimir Poutine représente une menace pour toute la communauté internationale, affirmant que la stratégie du président russe était "la destruction". "Personne n'a intérêt à ce qu'un membre du Conseil de sécurité de l'ONU et une puissance nucléaire sème le chaos dans le monde", a-t-il renchéri, à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe.

Dans une interview accordée à France 24 dans la capitale belge, Dmytro Kuleba a dit avoir confiance en la victoire de l'Ukraine contre la Russie. Il a critiqué ceux qui, en Occident, s'inquiètent de voir Moscou prendre le dessus sur le champ de bataille. Il a déclaré que l'Ukraine avait besoin "d'armes, de sanctions, d'argent et de solidarité", invitant chaque pays à choisir sa façon de manifester sa solidarité.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a affirmé que la livraison de chars de combat à l'Ukraine était "en bonne voie" et que sa concrétisation était une question de "semaines". S'exprimant sur les avions de combat, il a assuré n'avoir "aucun doute" qu'ils seraient également fournis.

Selon le plus haut diplomate ukrainien, Vladimir Poutine est source de maux non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour le monde entier. Il a cité les Balkans, la République centrafricaine et la Syrie comme des régions où le maître du Kremlin met en œuvre sa stratégie : "la destruction et la mise à mal de la stabilité".

Interrogé sur les appels du président français Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz à ne pas humilier Poutine et à garder les canaux ouverts avec lui, le ministre a répondu qu'il n'avait pas entendu de tels propos "depuis de nombreux mois". Sur la question du changement de régime à Moscou, il a déclaré que seuls les Russes devaient décider qui devait diriger leur pays. Cependant, a-t-il ajouté, "la question est de savoir comment faire comprendre au peuple russe que Poutine est aussi leur problème, et que leur vie serait bien meilleure sans lui."

