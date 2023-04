L'Entretien

France 24 s'est entretenue avec l'historienne Françoise Thom, auteure de "Poutine ou l'obsession de la puissance". Textes à l'appui, cette spécialiste de l'URSS et de la Russie met à nu le discours des propagandistes poutinistes : l'identité russe telle que définie sous leur plume n'existe qu'en opposition à l'Occident. François Thom voit la guerre en Ukraine comme une mise en pratique de leur impérialisme, raison pour laquelle "les propos des propagandistes doivent être pris au sérieux".

Françoise Thom est agrégée de russe, maître de conférences émérite en histoire contemporaine à l'université de la Sorbonne. Auteure de plusieurs ouvrages sur la Russie et l'URSS, elle décrypte pour France 24 les textes de plusieurs propagandistes du Kremlin. Parmi eux, les propos de l'intellectuel russe Alexandre Prokhanov, qui affirmait, en 2006 : "Pour tout empire, les frontières sont flottantes, on peut et on doit les déplacer. Plus on contrôle d'espace, moins on a de chances de se faire bouffer par les autres".

"Cette vision darwinienne, où le gros mange le petit, fait des relations internationales une espèce de 'Jurassic Park', et c'est cette même logique qui est à la base de la guerre contre l'Ukraine", analyse Françoise Thom. Sur France 24, la russologue répond à une interrogation historique : pourquoi les élites occidentales, dans leur majorité, et en dépit de ces signaux, n'ont su prédire l'invasion de l'Ukraine ?

