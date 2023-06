L'Entretien

Emmanuel Macron sera l’invité exceptionnel de RFI, France 24 et franceinfo ce vendredi 23 juin à 8 h 30 (heure de Paris). À l'occasion du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris, le président de la République française répondra aux questions de Mounia Daoudi (RFI), de Stéphane Ballong (France 24) et de Marc Fauvelle (franceinfo).

En direct du Palais Brongniart à Paris, Emmanuel Macron sera interrogé sur le défi de la transition écologique et l'aide apportée aux pays en voie de développement afin d'affronter l'urgence climatique et la lutte contre la pauvreté. Quels financements ? Quelle contribution des pays les plus riches ? Quelle mobilisation des acteurs de la société civile et du secteur privé ? Le président de la République fera le point sur les engagements de la France et de ses partenaires.

