L'Europe dans tous ses États

Direction l'Espagne pour voir de près les conséquences de la pandémie dans l’un des pays les plus touchés d'Europe. La crise du Covid affecte durement la Péninsule ibérique, dont le PIB a chuté de 13 % l’an dernier, notamment à cause du tourisme en berne, qui représente un tiers du PIB des îles comme les Baléares. Le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez lutte contre la crise sanitaire et économique, avec une aide européenne de 140 milliards d'euros, second plus grand plan de relance de l'UE. Avec quelle efficacité ?

Caroline de Camaret rencontre à Palma de Majorque l'eurodéputée espagnole Alicia Homs Ginel, du groupe Socialistes et démocrates.

Nous partons également à la découverte de ces Français qui ont opté pour le télétravail depuis l'Espagne. Des "digital nomades" qui découvrent le "coliving-coworking" au soleil. Un vrai changement provoqué par la crise du coronavirus. Mais est-il pérenne ?

Comment le secteur du tourisme tente-t-il de se remettre sur pied ? En Espagne, où il représente plus de 12 % du PIB et plus de 2 millions d'emplois, mais le secteur a été fortement mis à mal par la pandémie de Covid 19. Notre reporter Luke Brown a visité deux des plus grandes zones touristiques d'Espagne pour le découvrir : Malaga dans le sud, et Barcelone en Catalogne. Il est allé à la rencontre de ceux qui tentent de rebondir en trouvant de nouvelles façons plus résilientes et plus durables de vivre du tourisme.

Et avec sa chronique “Fact or Fake”, France 24 traque pour vous les fake news sur le Covid-19 en Espagne. Céline Schmitt enquête sur les infox lié à la pandémie en Espagne, qui sont de plus en plus nombreuses. Campagnes de vaccination, confinement, les mesures prises par le gouvernement espagnol et les autorités des différentes communautés autonomes sont la cible privilégiée des campagnes de désinformation.

Une émission présentée par Caroline de Camaret, produite par Johan Bodin, Perrine Desplats et Mathilde Bénézet, avec des images de Stéphane Bodenne et la participation de Luke Brown et Céline Schmitt.

