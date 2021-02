L'Europe dans tous ses États

Soleil, mer et Covid-19, le cocktail détonnant qui fait plonger l'Espagne (partie 2)

L EUROPE DANS TOUS SES ETATS - BALEARES © FRANCE 24

Par : Caroline DE CAMARET | Johan BODIN | Luke BROWN 20 mn

Direction l'Espagne pour voir de près les conséquences de la pandémie dans l’un des pays les plus touchés d'Europe. La crise du Covid affecte durement la Péninsule ibérique, dont le PIB a chuté de 13 % l’an dernier, notamment à cause du tourisme en berne, qui représente un tiers du PIB des îles comme les Baléares. Le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez lutte contre la crise sanitaire et économique, avec une aide européenne de 140 milliards d'euros, second plus grand plan de relance de l'UE. Avec quelle efficacité ?

Dans cette deuxième partie, Caroline de Camaret a rencontré les élus des partis de l'opposition : José Ramón Bauzá Díaz, député européen du groupe Renew Europe et élu Ciudadanos en Espagne, ainsi que Toni Fuster Zanoguera, député et secrétaire général du Partido Popular des îles Baléares. Avec également nos reportages : Hors période de pandémie, les îles Canaries sont une destination touristique très prisée. Mais depuis le mois de janvier 2020, cet archipel est devenu la première porte d'entrée en Europe pour près de 18 000 migrants. En l'absence de touristes, le gouvernement des Canaries a fait appel aux dirigeants des hôtels désertés pour les accueillir. Une solution qui n'est pas au goût de tout le monde. Un reportage d'Anaïs Guérard. En Espagne aussi, le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne provoque des remous. En effet, le Brexit entache les relations entre l'Espagne et Gibraltar, cette minuscule péninsule à l'extrême sud du pays, territoire britannique d'outre-mer, et épine dans le pied de Madrid. Si l'Espagne et le gouvernement de Gibraltar ont signé un accord faisant temporairement de Gibraltar une partie de la zone Schengen, évitant ainsi une frontière rigide, des questions demeurent, notamment pour savoir qui sera responsable de la frontière extérieure de l'UE : des agents espagnols ou gibraltariens ? Un reportage de Luke Brown. Une émission présentée par Caroline de Camaret, produite par Johan Bodin, Perrine Desplats et Mathilde Bénézet, avec des images de Stéphane Bodenne et la participation de Luke Brown et Céline Schmitt.