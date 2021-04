L'Europe dans tous ses États

La France, pilier de la construction européenne, avec ses 67 millions d’habitants, fait face à la pandémie de Covid-19 sur fond de polémique sur l’efficacité de sa campagne de vaccination. Très touchée économiquement aussi, elle sera pourtant la 3e bénéficiaire du plan de relance de 750 milliards d’euros de l'UE, avec 40 milliards sur deux ans. Bruxelles soutient aussi bon nombre d’activités impactées.

Direction le sud de la France et ses vignobles, sur les hauteurs de Montpellier, avec la viticultrice et eurodéputée Irène Tolleret, de Renew Europe (LREM), puis aux calanques de Marseille, avec Michèle Rivasi, élue des Verts.

Dans nos reportages, nous regarderons comment la France a vécu cette année, marquée par la pandémie et le confinement social et économique.

L'échec du pays de Pasteur dans la course au vaccin, à qui la faute ? Moins d'une dizaine de vaccins contre le Covid-19 sont déjà sur le marché, mais aucun ne vient de France. C'est un revers humiliant pour le géant pharmaceutique, Sanofi, mais aussi pour l'État, qui n'a pas soutenu les recherches des pépites innovantes. Résultat : la France a vu le premier vaccin français, de la start-up nantaise Valneva ... d'abord livré au Royaume-Uni ! Les chercheurs, biologistes et la présidente de région Pays de la Loire, Christelle Morançais (LR), nous expliquent leur frustration.

Théâtres, cinémas, musées, salles de concerts... tous fermés. La culture en France, c'est 670 000 emplois directs. Massivement impacté par la crise du Covid, comme partout en Europe, son chiffre d'affaires a baissé de plus de 30 %. Comment le monde de la culture peut-il survivre à une telle période de passage à vide ? Les intermittents du spectacle - le vivier du secteur - occupent le théâtre de l'Odéon depuis un mois pour demander plus d'aide. Mais comment créer quand le public n’est pas invité à être de la partie ? Et le plan de relance de l'Europe fournit-il assez d'aide au secteur de la Culture, essentiel pour le tourisme et l'économie hexagonale ?

Une émission présentée par Caroline de Camaret, produite par Johan Bodin et Mathilde Bénézet, avec des images de Stéphane Bodenne et la participation de Luke Brown et Céline Schmitt.

