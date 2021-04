L'Europe dans tous ses États

La France, pilier de la construction européenne, avec ses 67 millions d’habitants, fait face à la pandémie de Covid-19 sur fond de polémique sur l’efficacité de sa campagne de vaccination. Très touchée économiquement aussi, elle sera pourtant la 3e bénéficiaire du plan de relance de 750 milliards d’euros de l'UE, avec 40 milliards sur deux ans. Bruxelles soutient aussi bon nombre d’activités impactées.

Publicité

Direction le sud de la France : à Fréjus, les deux extrêmes de l’hémicycle nous livrent leur vision, dans le port de plaisance avec Manon Aubry, GUE (LFI) et dans le pôle Nature avec Julie Lechanteux, Identité et Démocratie (RN). Dans nos reportages, nous retrouverons également Nora Mebarek, Socialistes & Démocrates (PS) et Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire (LR).

Dans nos reportages, nous regarderons comment la France a vécu cette année, marquée par la pandémie et le confinement social et économique.

En France, les jeunes sont freinés dans leurs mobilité et leur avenir. Des journées entières derrière un ordinateur pour suivre les cours à distance, interdiction de sortir pour voir ses amis ou même sa famille. Avoir 20 ans en 2021, ça ne fait pas rêver. Solitude, précarité et baisse des perspectives d'emploi : le Covid aura marqué de plein fouet le quotidien des jeunes en 2020. La génération Covid, une génération sacrifiée ? Retour sur l'état d'esprit de ces étudiants et jeunes actifs, touchés par l'anxiété, qui ont aujourd'hui l'impression d'être l'angle mort des politiques de sauvetage de l'État français.

À couteaux tirés avec la Turquie : la France a une ambition de "soft power" diplomatique et de construction européenne ordonnée et contrariée, entre autres, par Recep Tayyip Erdogan. Le président turc s'adonne volontiers au "french bashing", pour appuyer sa stratégie de forages gaziers illégaux en Méditerranée, et sa détestation du modèle de laïcité à la française. Les tensions s’apaisent mais les malentendus demeurent.

>> Retrouvez ici la première partie d'Ici l'Europe

Une émission présentée par Caroline de Camaret, produite par Johan Bodin et Mathilde Bénézet, avec des images de Stéphane Bodenne et la participation de Luke Brown et Céline Schmitt.

Le contenu de la présente publication reflète uniquement la position de l'auteur et relève de sa seule responsabilité. Le Parlement européen n’assume aucune responsabilité quant à l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne