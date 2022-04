Malte est une petite île aux allures de paradis, au carrefour des thématiques cruciales pour l'Europe : immigration, climat, État de droit... Plongée au cœur de la Méditerranée dans les arcanes des enjeux politiques de cet archipel qui tient une grande place dans les affaires européennes : une de ses eurodéputés, la conservatrice Roberta Metsola, vient d’être élue à la tête du Parlement européen.

Publicité

Nous vous proposons des clés pour comprendre le paysage politique de l'île où les électeurs maltais ont reconduit, en mars, les travaillistes à la tête de cette nation insulaire pour un troisième mandat. Une victoire pour le Premier ministre Robert Abela, aux commandes depuis janvier 2020, qui avait mis en avant sa gestion de la pandémie et son bilan économique.

Secteur bancaire puissant, attractivité fiscale, essor du tourisme et passeports dorés : Malte est aussi aux avant-postes de la migration irrégulière. Mais l’île a aussi connu une grave crise politique à partir de 2017 après le meurtre d’une journaliste d'investigation maltaise qui enquêtait sur des faits de corruption au plus haut niveau de l’État – une crise qui a forcé l'ancien premier ministre, Joseph Muscat, à quitter le pouvoir.

Nos équipes sont allées à la découverte du siège hautement historique des chevaliers de l’ordre des Hospitaliers de La Valette en compagnie de l’ancien Premier Ministre et eurodéputé travailliste Alfred Sant. Puis rencontre avec Peter Aguis, porte-parole pour les questions européennes du Parti national maltais, au pouvoir à La Valette.

>> À revoir : l'Europe dans tous ses États, partie 1

Nos reportages reviennent sur plusieurs faits : l’enquête sur l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia, qui avait ébranlé l’île en 2017 ; les attentes maltaises du plan de relance européen pour lutter contre l’impact du changement climatique ; et rencontre de femmes à Malte, dans le pays le plus restrictif d’Europe en matière de droit à l’avortement. Retour également sur plusieurs info-intox concernant l’île : Malte est une championne de la vaccination avec l’un des taux les plus élevés d'Europe, alors que dans le même temps la stratégie vaccinale est attaquée sur les réseaux sociaux.

Une émission présentée en français par Caroline de Camaret, produite et mise en image par Johan Bodin et Stéphane Bodenne.

Le projet a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subventions du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables conformément au droit applicable. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne