"L'Europe dans tous ses États" se rend en Pologne et en Hongrie. Ces deux pays frontaliers avec l'Ukraine étaient les bêtes noires de Bruxelles pour leurs manquements à l'État de droit. Mais la guerre en Ukraine a rebattu les cartes. Les anciens alliés du groupe de Visegrad affichent désormais de grandes divisions sur la question de l’invasion russe, avec une Pologne ultraconservatrice farouchement anti-Poutine et une Hongrie toute aussi conservatrice mais ambiguë sur la guerre en Ukraine.

Publicité

En Hongrie, nous retrouvons Balasz Hidveghi, eurodéputé non inscrit du parti au pouvoir (Fidesz) et Katalin Cseh, eurodéputée Renew et fondatrice du parti Momentum (opposition).

Avec nos invités, nous regardons comment la Hongrie - mauvais élève de la classe européenne pour détournement des fonds européens, selon Bruxelles qui la sanctionne au portefeuille - se trouve en rupture de ban au sein du groupe de Visegrad qu'elle a créé, en raison de son blocage des sanctions contre la Russie. La Hongrie est-elle plus isolée que jamais en Europe ?

Nos reportages apporteront également des réponses sur l'actualité politique en Hongrie. Notre envoyé spécial Luke Brown nous dresse le portrait d'un Viktor Orban inoxydable, réélu pour un quatrième mandat consécutif en avril 2022 - malgré une opposition plus unie que jamais. Ses alliés disent que sa politique généreuse envers les électeurs en dehors des grandes villes a été payante. Ses détracteurs affirment, eux, qu'il a modifié les règles électorales en sa faveur.

Notre deuxième reportage revient également sur les soupçons de corruption et les atteintes contre l'État de droit en Hongrie. En avril 2022, Bruxelles a déclenché son mécanisme de conditionnalité contre l'État de droit en Hongrie, notamment à cause d'allégations de corruption. Les atteintes à l'État de droit - libertés des médias, droits des minorités - ont également provoqué une réaction de Bruxelles.

Une émission présentée par Caroline de Camaret, produite et mise en image par Johan Bodin et Pierre Lemarinier.

Le projet a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subventions du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables conformément au droit applicable. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne