"L'Europe dans tous ses États" se rend en Pologne et en Hongrie. Ces deux pays frontaliers avec l'Ukraine étaient les bêtes noires de Bruxelles pour leur manquements à l'État de droit. Mais la guerre en Ukraine a rebattu les cartes. Les anciens alliés du groupe de Visegrad affichent désormais de grandes divisions sur la question de l’invasion russe, avec une Pologne ultraconservatrice farouchement anti-Poutine et une Hongrie toute aussi conservatrice mais ambiguë sur la guerre en Ukraine.

En Pologne, nous allons à la rencontre à Varsovie de Marcin Przydacz, ministre adjoint des Affaires étrangères, de Radoslaw Sikorski eurodéputé PPE (Plateforme civique) et enfin à Cracovie de Roza Thun, eurodéputé Renew qui nous reçoit dans un centre de réfugiés ukrainiens. La Pologne est-elle mieux traitée par Bruxelles, qui a renoncé à bloquer son plan de relance malgré un système judiciaire contesté, en raison de son accueil large des réfugiés ?

Magdalena Chodownik, correspondante à Varsovie, revient sur cet accueil de plus de 3 millions d'Ukrainiens arrivés en Pologne. À Varsovie, la population a augmenté de plus de 17 %. Reportage sur ces Ukrainiens qui tentent de s’intégrer dans un pays de l'UE qui les autorise à travailler.

Enfin, nous décryptons une infox liée à l'afflux de réfugiés : Sophie Samaille débunke une vidéo virale qui affirmait que la police polonaise avait ouvert le feu à la frontière sur des réfugiés originaires africains. Plusieurs rapports ont souligné les difficultés spécifiques auxquelles ils ont été confrontés lorsqu'ils ont tenté de traverser la frontière polonaise et d'entrer dans l'Union européenne.

Une émission présentée par Caroline de Camaret, produite et mise en image par Johan Bodin et Pierre Lemarinier.

