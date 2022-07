L'Europe dans tous ses États

Cette saison, notre magazine européen de reportages "l'Europe dans tous ses Etats" s'est déplacé en France, en Grèce, en Slovénie, en Espagne, à Malte, en Allemagne et en Pologne et Hongrie pour une saison 2021-2022 lourde de défis à relever par l'Union européenne.

Publicité

La crise du Covid, avec ses confinements et déconfinements successifs qui a vu naître les prémices d'une Europe de la Santé, financée par une dette commune et le plan de relance à 750 milliards d'euros; le respect de l'état de droit, avec la Pologne et la Hongrie qui font office de mauvaises élèves depuis des années... Nous vous proposons de revoir certains morceaux choisis de nos dialogues avec des députés européens que nous avons rencontrés dans leurs régions.

L'Union Européenne est la championne de la lutte contre le réchauffement climatique. Lancé en 2019, le Pacte vert pour l'Europe engage les États vers la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à leur niveau de 1990. En attendant, partout en Europe, les villes et campagnes se mettent au vert et au tourisme durable, comme en Slovénie, que notre reporter Luke Brown a visitée en tyrolienne.

En janvier 2022, le Parlement européen a élu une nouvelle présidente, la Maltaise Roberta Metsola. Alors que le droit à l'avortement est questionné ailleurs dans le monde, elle répond à nos questions sur ce qu'elle pense de ce droit que le Parlement européen souhaite voir inscrit dans la Charte des Droits fondamentaux de l'UE, elle qui vient d'un pays où l'avortement est strictement interdit.

Sur France 24, nous faisons la chasse aux fausses informations, avec des vidéos de décryptage. Vous trouverez un florilège des enquêtes de nos journalistes Sophie Samaille et Georgina Robertson.

Emission préparée par Sophie Samaille, Perrine Desplats, Isabelle Romero et Georgina Robertson

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne