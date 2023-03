L’Europe dans tous ses États se rend en Guadeloupe pour faire le point sur l'utilisation des fonds européens dans cette île de 373 000 habitants, situé à 6 700 kilomètres de la métropole. L'archipel bénéficie d'un budget d'un milliard d'euros par l'Europe de 2021 à 2027. Dans cette première partie, nous nous intéressons à la pêche artisanale, à l'accès à l'eau, mais aussi à l'emploi des jeunes.

Publicité

Îles, terres éloignées du continent, ou montagnes : elles sont considérées par l’Europe comme des régions à fort handicap géographique naturel. La nouvelle politique de cohésion, en passe d’être le premier budget de dépense de l’UE, leur octroie un effort financier conséquent pour réduire leur écart par rapport aux zones urbaines métropolitaines. Ainsi les neuf régions ultrapériphériques européennes (RUP) dont six françaises, se sont vus attribuer 13 milliards d’euros ces sept dernières années. En France, près de 18 % des fonds européens structurels et d'investissement (FESI) touchent 3 % de la population nationale. Une manne gérée par ces régions. Mais est-elle bien utilisée ?

Nous sommes allés vérifier l’utilisation de ces fonds en Guadeloupe, un archipel doté d’un milliard d’euros par l’Europe (2021-2027). Le taux de chômage y est deux fois supérieur à la moyenne nationale, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et les coupures d’eau dues à la vétusté du réseau sont fréquentes depuis des années… L’Europe est généreuse mais touche-t-elle au mieux les Guadeloupéens ?

Dans la première partie de notre programme, direction Sainte-Rose. Nous allons à la rencontre de Charlie Vincent, président du Comité des pêches qui défend la pêche artisanale auprès de Bruxelles et d’Ary Chalus, le président de la région Guadeloupe, qui détaille comment les fonds structurels tentent de résoudre le problème de l’accès à l’eau.

Dans son reportage "Des fuites dans la rénovation du réseaux hydraulique guadeloupéen", notre envoyé spécial Luke Brown est allé à la rencontre d’une population exaspérée par une gestion pluridécennale de la ressource hydrique. Près des deux tiers de l'eau dans les canalisations sont perdus en fuites, malgré des investissements européens massifs.

Autre question soulevée dans cette première partie : l’emploi des jeunes dans ces îles et les solutions pour y remédier. En Guadeloupe, un jeune sur trois de moins de 30 ans est au chômage. Luke Brown fait le point sur la situation dans son reportage "Ces jeunes guadeloupéens sortis du chômage par l’Europe".

>> Pour voir la deuxième partie de l'émission, cliquez ici

Une émission présentée depuis la Guadeloupe par Caroline de Camaret. Production : Johan Bodin. Images : Stéphane Bodenne.

Cofinancé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées sont cependant celles de l'auteur ou des auteurs uniquement et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de la DG Politique régionale et urbaine. Ni l'Union européenne ni la DG Politique régionale et urbaine ne peuvent en être tenues responsables.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne