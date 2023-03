L’Europe dans tous ses États se rend en Guadeloupe pour faire le point sur l'utilisation des fonds européens dans cette île de 373 000 habitants, situé à 6 700 kilomètres de la métropole. L'archipel bénéficie d'un budget d'un milliard d'euros par l'Europe de 2021 à 2027. Dans cette deuxième partie, nous nous intéressons au secteur touristique, au manque d’intérêt des Guadeloupéens pour la politique européenne, mais aussi au Mémorial ACTe.

>> Pour voir la première partie de l'émission, cliquez ici

Îles, terres éloignées du continent, ou montagnes : elles sont considérées par l’Europe comme des régions à fort handicap géographique naturel. La nouvelle politique de cohésion, en passe d’être le premier budget de dépense de l’UE, leur octroie un effort financier conséquent pour réduire leur écart par rapport aux zones urbaines métropolitaines. Ainsi les neuf régions ultrapériphériques européennes (RUP) dont six françaises, se sont vus attribuer 13 milliards d’euros ces sept dernières années. En France, près de 18 % des fonds européens structurels et d'investissement (FESI) touchent 3 % de la population nationale. Une manne gérée par ces régions. Mais est-elle bien utilisée ?

Nous sommes allés vérifier l’utilisation de ces fonds en Guadeloupe, un archipel doté d’un milliard d’euros par l’Europe (2021-2027). Le taux de chômage y est deux fois supérieur à la moyenne nationale, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et les coupures d’eau dues à la vétusté du réseau sont fréquentes depuis des années… L’Europe est généreuse mais touche-t-elle au mieux les Guadeloupéens ?

Dans la deuxième partie de notre programme, le président de la chambre de commerce et de l’industrie et patron d’hôtel haut de gamme, Patrick Vial-Collet revient sur les aides pour relancer un secteur du tourisme touché de plein fouet par la pandémie. Maxette Pirbakas (non inscrite), seule eurodéputée de la Guadeloupe revient sur le manque d’intérêt des Guadeloupéens pour la politique européenne : l’abstention aux dernières élections européenne a dépassé les 85 %. Enfin, l’ancien ministre et sénateur socialiste, Victorin Lurel, nous donne rendez-vous au Mémorial ACTe (Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage), lieu de mémoire dont il a été l’initiateur, et cofinancé par l’UE.

Dans leur reportage "Les Alpages se mettent au Vert Europe", nos envoyés spéciaux Isabelle Roméro et Luke Brown se sont rendus dans les Alpes pour voir comment les stations de ski s'adaptent au changement climatique grâce au Fonds européen de développement régional (FEDER).

Des ponts, des routes, des hôpitaux, des écoles... Si les fonds de cohésion participent à l'aménagement du territoire, ils ont aussi pour objectif de promouvoir une transition juste qui met l’écologie au cœur des investissements européens. Dans le module "Pas assez vertes les subventions de l'Union ?", notre journaliste Sophie Samaille s'intéresse au nouveau programme de financement de l'UE, le Fonds pour une transition juste (FTJ) .

Une émission présentée depuis la Guadeloupe par Caroline de Camaret. Production : Johan Bodin. Images : Stéphane Bodenne.

