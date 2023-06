En Bulgarie, les crises politiques ralentissent la lutte contre la pauvreté (partie 1)

17:41 L'Europe dans tous ses États © France 24

La Bulgarie, pays balkanique de 6,5 millions d’habitants et le plus pauvre de l'Union européenne, reçoit des fonds structurels importants – 12 milliards d'euros pour 2021-2027, et 6,6 milliards de plan de relance immédiat. Depuis son adhésion à l'UE en 2007, le pays n'a pas réussi son rattrapage économique en raison de crises politiques multiples, d’une lutte contre la corruption incomplète et de relations complexes avec la Russie.

Pour parler d'économie bulgare, Caroline de Camaret a rencontré la vice-présidente de ce pays, Iliana Iotova, au musée national d'archéologie au cœur de Sofia. Dans la ville désindustrialisée de Gabrovo, elle a échangé avec la maire, Tanya Hristova, du parti conservateur Gerb qui a remporté le plus de sièges aux dernières élections législatives. En Bulgarie, le taux de chômage des jeunes dépasse les 10 %, soit deux fois plus que la moyenne nationale. L'insertion professionnelle des jeunes faisant partie des priorités de Bruxelles, certains programmes de financement leur permettent d'accéder à la formation et à l'apprentissage. Reportage de notre envoyé spécial David Gilbert. Entré en vigueur en 1994, le Fonds de cohésion est l'un des outils de l'Union européenne pour aider les États les plus pauvres, comme la Bulgarie, à réduire leurs difficultés économiques. Depuis 2021, ce fonds a intégré l'initiative pour l'emploi des jeunes. L'occasion de financer des initiatives porteuses d'opportunités pour les jeunes Européens. Les explications de Sophie Samaille. >> Pour voir la deuxième partie de l'émission, cliquez ici Rédaction en chef : Caroline de Camaret. Production : Johan Bodin. Images : Stéphane Bodenne. Cofinancé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées sont cependant celles de l'auteur ou des auteurs uniquement et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de la DG Politique régionale et urbaine. Ni l'Union européenne ni la DG Politique régionale et urbaine ne peuvent en être tenues responsables.