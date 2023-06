Les régions les plus pauvres d’Europe en quête d’aides européennes (partie 2)

L'Europe dans tous ses États s'intéresse à la pauvreté et aux perspectives d'avenir de la jeunesse européenne. Au total, 95 millions d'Européens sont menacé d'exclusion sociale, soit 22 % de la population. Comment l'Union européenne aide-t-elle les régions les plus pauvres à remonter la pente et à sortir ses habitants de la précarité ? Éléments de réponse avec les exemples de la Roumanie et de la Bulgarie, les deux pays les plus pauvres du club des 27, mais aussi la France, pays riche avec des régions paupérisées.

En Bulgarie, Caroline de Camaret est partie à la découverte de certains projets financés par les fonds européens, mais aussi à la rencontre d'Atanas Pekanov, vice premier ministre bulgare chargé de la gestion des fonds européens, Ingrid Shikova, professeure des études européennes à l'université de Sofia et Tsvetan Kyulanov, représentant de la Commission européenne en Bulgarie. Depuis son adhésion à l'Union européenne en 2007, la Roumanie a fait de l'amélioration du sort des minorités exclues sa priorité. Dans ce pays, les Roms représentent 8 % de la population. Mais pour beaucoup d'acteurs travaillant avec ces populations marginalisées, il n'y a pas eu assez de changement. Notre envoyé spécial Luke Brown est allé à leur rencontre. Dans les Hauts-de-France, l'une des régions les plus pauvres de France, le taux de pauvreté atteint les 17,9% contre une moyenne française de 14,6%. Rongée par la fin de l'exploitation minière et de l'industrie textile, cette région a reçu des fonds de l'UE de 1,9 millions d'euros. Si le chômage a frôlé les 22% jusqu'au début des années 2010, il s'agit d'un lointain souvenir. Reportage de Sophie Samaille et Luke Brown. Rédaction en chef : Caroline de Camaret. Production : Johan Bodin. Images : Stéphane Bodenne. Cofinancé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées sont cependant celles de l'auteur ou des auteurs uniquement et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de la DG Politique régionale et urbaine. Ni l'Union européenne ni la DG Politique régionale et urbaine ne peuvent en être tenues responsables.