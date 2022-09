La question qui fâche

La pandémie de Covid-19 est-elle derrière nous ?

08:31

Par : Achren VERDIAN

Beaucoup moins commentée actuellement dans les médias, la pandémie de Covid-19 est-elle pour autant derrière nous ? En cette rentrée, certains experts en France parlent de huitième vague, avec 28 500 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. Rien à voir avec les chiffres bien plus élevés de 2020 mais l'organisme Santé Publique France rappelle la nécessité de se vacciner et de respecter les gestes barrières. "On en parle" avec Catherine Hill, chercheuse à l'Institut Gustave Roussy.