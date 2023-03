Et maintenant la crise de l'eau ?

Entre le 21 janvier et le 22 février 2023, 33 jours se sont écoulés sans véritable pluie en France, un record historique. Pour l'hydrologue Vazken Andréassian, les conséquences ne sont pas graves pour l'instant, "mais on s'inquiète essentiellement pour l'avenir. La fréquence des sécheresses sera plus importante. Toute l'Europe est concernée."