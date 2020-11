Présidentielle américaine : Trump - Biden, les deux candidats au coude-à-coude

Le Débat de France 24 - mercredi 4 novembre 2020 © France 24

Il est treize heures à Washington, où France 24 a installé le "Débat", et on ignore toujours qui de Joe Biden ou Donald Trump a gagné l'élection présidentielle. Pour l'instant, Donald Trump l'a emporté en Floride, au Texas ou encore dans l'Ohio. Joe Biden l'emporte en Virginie, en Californie et dans l'Illinois, mais aucun des deux n'a suffisamment de voix pour emporter les 270 grands électeurs nécessaires. Tout va se jouer dans les États clés où le dépouillement des votes par correspondance risque de prendre du temps comme le Michigan ou la Pennsylvanie. Le bras de fer se poursuit.

