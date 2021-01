Joe Biden, demain président : suivez notre débat en direct de Washington

Par : Raphaël KAHANE Suivre 1 mn

À la veille de l’investiture du 46e président des États-Unis, notre équipe du Débat s'est délocalisée à Washington pour vous faire vivre au plus près cet événement historique. Joe Biden peut-il réconcilier une Amérique plus divisée que jamais ? Disgracié, privé de réseaux sociaux, Donald Trump a-t-il dit son dernier mot ? Raphaël Kahane en discute avec ses invités, mais aussi nos correspondants et nos envoyés spéciaux aux quatre coins du pays.

Avec nos correspondants et envoyés spéciaux : Matthieu Mabin à Washington James André à Washington Pierrick Leurent à Atlanta, Géorgie Emmanuel Saint-Martin à Palm Beach, Floride Une émission préparée par Flore Simon et Morgane Minair