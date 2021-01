Vaccin anti-Covid : une arme diplomatique ?

Vaccin anti-Covid : une arme diplomatique ? © France 24

La course aux vaccins est lancée et on assiste déjà à des bras de fer entre pouvoirs politiques et laboratoires. C'est le cas entre Bruxelles et AstraZeneca, qui prévoit de livrer seulement le quart des vaccins préalablement promis aux européens. Les russes et les chinois, eux, exportent leur vaccin dans leur zone d'influence. Le vaccin est-il une arme politique diplomatique ? Y a t-il un nationalisme du vaccin ? Le vaccin est-il un enjeu de santé public mais aussi un enjeu diplomatique et géopolitique ?

