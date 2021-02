Le cancer : l'autre victime du coronavirus

Le Débat de France 24 - jeudi 4 février 2021 © France 24

C'est le "mal du siècle" quelque peu oublié ces derniers mois. Pourtant le cancer reste l'une des premières causes de mortalité dans le monde. L'année dernière, plus de 10 millions de personnes ont succombé à cette maladie, près du double l'ont contractée et, si rien ne change dans les habitudes, 1 homme sur 5 et 1 femme sur 6 développeront un cancer au cours de leur vie. Ce 5 février, Journée mondiale de Lutte contre le cancer, est l'occasion de rappeler l'importance du dépistage malgré le coronavirus. Peut-on mener cette lutte en pleine période de pandémie ?

