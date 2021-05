Femmes leaders au Sénégal : les compétences avant tout ?

Le Débat Sénégal © Capture d'écran France 24

Par : Alain FOKA 42 mn

Aux nombreux obstacles liés à leur genre, elles ont répondu par leur compétence et ont brisé le plafond de verre. Les femmes sénégalaises sont de plus en plus nombreuses à occuper les places jusque-là réservées aux hommes : fondatrices de leur entreprise ou directrices de grandes firmes internationales. Comment les femmes vivent-elles ce leadership au Sénégal ? Quels en sont les avantages, les freins et les inconvénients à notre époque ?