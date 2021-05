Femmes leaders en RD Congo : comment réussir à s'imposer ?

Le débat africain - Alain Foka © FMM

Par : Alain FOKA 46 mn

Elles sont la nouvelle génération de femmes africaines qui ne veulent plus se contenter de jouer les second rôles. Ambitieuses, résolument décidées à briser le plafond de verre, elles ne veulent plus que l'on parle d'elles de façon caricaturale. Cette semaine, à Kinshasa, Alain Foka est entouré de quatre personnalités qui sont cheffes d'entreprise et leaders d'opinion en RD Congo.