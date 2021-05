Présidentielle en Syrie : élection partielle... et partiale ?

Le Débat de France 24 - mercredi 26 mai 2021 © France 24

Silence on vote... En Syrie, le pouvoir Assad organise sa deuxième élection présidentielle en 10 ans de guerre civile. Une guerre qui a fait plus de 388 000 morts et 13 millions de déplacés. Près d'un réfugié sur quatre dans le monde est Syrien. C'est dire à quel point le scrutin qui a lieu ce mercredi peut sembler accessoire, sinon qu'il témoigne d'une réalité : l'emprise retrouvée du pouvoir syrien sur une part non négligeable de son territoire.

