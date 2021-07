RD Congo : quel bilan après deux mois d’état de siège dans le Nord-Kivu ?

Par : Alain FOKA 41 mn

À Goma et dans sa région, les exactions des bandes armées, viols et autres enlèvements crapuleux font toujours rage. Pour mettre un terme à l'insécurité, le président congolais Félix Tshisekedi a instauré, le 6 mai 2021, l’état de siège en Ituri et dans le Nord-Kivu, deux provinces de l’est du pays. L’état de siège pourra-t-il rétablir la paix dans ces régions où jusqu’ici ni l’armée congolaise, ni les missions onusiennes n'ont réussi à venir à bout des groupes rebelles ?