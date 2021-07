Le débat africain : quels défis pour les inventeurs "made in Africa" ?

Quels défis pour les inventeurs "made in Africa" ? © france 24 et RFI

Par : Alain FOKA 40 mn

Par leur innovation et leur adaptabilité, les inventeurs ont prouvé aux yeux de tous leur génie. Ils proposent des solutions pratiques et moins coûteuses. Alors que la pandémie de Covid-19 sévissait dans le monde et que les fournisseurs traditionnels se repliaient sur eux-mêmes, ils ont inventé des respirateurs ou encore des sas désinfectants. Mais si les populations semblent désormais convaincus de leur talent, les défis sont grands pour assurer leurs avenir sur le continent.