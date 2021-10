Migrants africains : l’Europe à tout prix ?

Par : Sophian AUBIN | Alain FOKA 41 mn

Misère, violences, oppression : les maux qui poussent des milliers d'Africains à quitter leurs pays pour l'Europe sont légion. Un continent que beaucoup n’atteindront jamais : d’après l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 1 300 femmes, hommes et enfants périssent chaque année sur les routes africaines, et 20 000 ont trouvé la mort en mer Méditerranée entre 2014 et 2020. Qu’est-ce qui conditionne un choix aussi douloureux ?