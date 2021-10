France - Algérie : vers la rupture ?

Le Débat de France 24 - lundi 4 octobre 2021 © France 24

Rien ne va plus entre Paris et Alger. Après le rappel de son ambassadeur en France, l'Algérie interdit le survol de son territoire aux avions militaires français. À l'origine de la crise : les propos d'Emmanuel Macron, rapportés par le journal Le Monde, lors d'une rencontre avec des descendants de protagonistes de la guerre d'Algérie. La relation entre la France et l'Algérie s'était déjà détériorée après la limitation du nombre de visas par Paris. Une réconciliation est-elle possible ?

