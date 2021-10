Polexit ? L'Europe face au défi polonais

Le Débat de France 24 - jeudi 21 octobre 2021 © France 24

Le bras de fer entre l'Union européenne et Varsovie s'est imposé à l'agenda du sommet des dirigeants européens à Bruxelles. En cause, le tribunal constitutionnel polonais qui a jugé certains articles du traité européen incompatibles avec la constitution. Certains voient dans cette décision un chemin vers le Polexit, la sortie de la Pologne de l'Union européenne. Les forces illibérales, le souverainisme, l'extrême droite, le Brexit et maintenant le Polexit menacent-ils l'Europe ?

Publicité Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair. Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne Emportez l'actualité internationale partout avec vous ! Téléchargez l'application France 24 google-play-badge_FR