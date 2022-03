L'OTAN étend son aide militaire et financière à l'Ukraine

41:55 Débat France 24 © France24

L'offensive russe en Ukraine a démarré il y a un mois. Une date qui coïncide avec un triple sommet à Bruxelles : OTAN, G7 et Conseil Européen en présence de Joe Biden. L'OTAN renforce sa présence en bataillons dans 4 pays de l'Est : Bulgarie, Roumanie, Hongrie et Slovaquie. Sur le terrain, les combats continuent dans les environs de Kiev notamment à Irpin où nous irons dans ce débat avec un reportage exclusif pour France 24 de notre envoyé spécial Cyril Payen.

