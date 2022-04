Exactions à Boutcha : Poutine devra-t-il rendre des comptes ?

Audio 43:49 Audio 43:49

43:49 Le Débat de France 24 - jeudi 7 avril 2022 © France 24

Depuis la découverte de dizaines de cadavres habillés en civil à Boutcha, l'évocation des crimes de l'armée russe en Ukraine a pris une nouvelle dimension. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky évoque un génocide, un terme repris par l'Espagne et la Pologne. Washington, Paris et Berlin parlent, eux, de crimes de guerre. Une enquête a été ouverte par l'ONU et la Cour pénale internationale. De son côté, Moscou nie toute implication et continue de désinformer, notamment sur les réseaux sociaux.

