Marioupol, l'ultime combat ?

41:57 France 24 - Le débat © France24

La Russie intensifie son offensive sur Marioupol dans le sud-est de l'Ukraine. A moins 20 000 personnes ont été tuées selon Kiev. Moscou a annoncé la reddition de plus d'un millier de soldats ukrainiens dans la ville portuaire assiégée et bombardée depuis plus de 40 jours. Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a exhorté le reste des troupes retranchées dans l'aciérie Azovstal de mettre fin à une "résistance sans issue". Pour Antony Blinken, la Russie pourrait avoir utilisé des armes chimiques.

Publicité Emission préparée par Melissa Kalaydjian, Kévin Velasco Lopez et Didier Mesgard Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne Emportez l'actualité internationale partout avec vous ! Téléchargez l'application France 24 google-play-badge_FR