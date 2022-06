Macron, la diplomatie du "en même temps" : le président français en Roumanie et en Moldavie

LE DÉBAT - Macron, diplomatie du "en même temps" : le président français en Roumanie et en Moldavie

Emmanuel Macron a mis sa casquette de chef des armées. En voyage en Roumanie et en Moldavie, le président français a rendu visite aux forces françaises sur une base de l'Otan, avant de poursuivre les rencontres officielles, soutenant ses homologues roumain et moldave face à l'invasion russe en Ukraine. Sur le plan européen, le chef de l'État français souhaite que l'Union européenne envoie un "signal clair et positif" à la candidature d'adhésion de la Moldavie, lors de son prochain sommet.

