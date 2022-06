LE DÉBAT - L'Ukraine bientôt européenne ? E. Macron, M. Draghi et O. Scholz rencontrent V. Zelensky

L'Ukraine bientôt européenne ? E. Macron, M. Draghi et O. Scholz rencontrent V. Zelensky

L'image est forte : Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi aux côtés de Volodymyr Zelensky. En visite à Kiev, les trois dirigeants européens ont adressé un message d'unité au pays. Tous soutiennent l'Ukraine pour qu'elle obtienne le statut officiel de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne. Les 27 prendront leur décision lors d'un sommet les 23 et 24 juin. Par ailleurs, le président français a annoncé la livraison de six systèmes d'artillerie Caesar supplémentaires à Kiev.

Une émission préparée par Mélissa Kalaydjian, Louma Sanbar et Morgane Minair.