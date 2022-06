Ukraine, un tournant pour l'Europe ? Consensus pour la candidature de Kiev

LE DÉBAT - Ukraine, un tournant pour l'Europe ? Consensus pour la candidature de Kiev

Dernier sommet à Bruxelles comme président du conseil de l'Union européenne pour Emmanuel Macron. Après la perte de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, le chef de l'État français entame une séquence diplomatique et espère ainsi maintenir la dynamique européenne. Un sommet européen d'autant plus important pour l'Ukraine, puisqu'il entérine la candidature du pays à l'UE. La Moldavie obtient également ce statut, contrairement à la Géorgie et aux Balkans occidentaux.

