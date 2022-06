Fin de la présidence française de l'UE : Ukraine, numérique, taxe carbone… Quel bilan ?

Audio 41:21 Audio 41:21

LE DÉBAT - Fin de la présidence française de l'UE : Ukraine, numérique, taxe carbone… Quel bilan ?

La présidence française de l'Union européenne s'achève ce jeudi. Numérique, salaire minimum ou encore taxe carbone… En six mois, l'Élysée estime avoir atteint la quasi-totalité de ses objectifs, malgré les élections en France et l'irruption de la guerre en Ukraine fin février. Cette guerre justement et ses conséquences ont poussé l'Europe à repenser sa souveraineté énergétique, mais aussi militaire. L'Europe qui a également accordé le statut de candidat à l'UE à l'Ukraine et la Moldavie.

