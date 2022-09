G. Meloni, le post-fascisme au pouvoir ? L'extrême droite en tête en Italie, un défi pour l'Europe

44:18 LE DÉBAT - G. Meloni, le post-fascisme au pouvoir ? L'extrême droite en tête en Italie, un défi pour l'Europe © France 24

En Italie, le post-fascisme aux portes du pouvoir ? Aux élections législatives de ce dimanche, l'alliance des droites obtient la majorité absolue avec 44% des suffrages, dont 26% pour Fratelli d'Italia, le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni. Celle qui devrait devenir la prochaine présidente du Conseil italien a déjà reçu le soutien de la Pologne, de la Hongrie et des partis d'extrême droite espagnole et française. Un nouveau gouvernement devrait voir le jour au plus tôt fin octobre.

Une émission préparée par Élise Duffau, Émilie Lambert et Morgane Minair.