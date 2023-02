Biden à Kiev, un symbole à l'approche de l'anniversaire de la guerre : une visite pour l'Histoire ?

44:22 LE DÉBAT © France 24

Il était attendu en Pologne mardi 21 février. Le Président américain Joe Biden est finalement arrivé lundi matin à Kiev, dans le plus grand secret. Une visite surprise à quatre jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Joe Biden a rencontré à cette occasion son homologue Volodymyr Zelensky et a réitéré le soutien "indéfectible" des États-Unis. Il a également promis 500 millions de dollars d'assistance supplémentaires, des livraisons d'armes et de nouvelles sanctions contre la Russie.

