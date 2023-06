Une alliance contre la Russie ? La communauté politique européenne réunie en Moldavie

43:01 LE DÉBAT © France24

La communauté politique européenne s'est réunie pour la deuxième fois de son histoire. Une Europe non plus à 27 mais à 47 pays. Le choix de la Moldavie est symbolique. Ce pays de 2 millions et demi d’habitants fait l’objet d’opérations de déstabilisations massives de la part de la Russie. Ce sommet est donc un message d'unité face à Moscou. La présidente moldave a redit son impatience de rejoindre l'union européenne et Volodymyr Zelensky a défendu la nécessité de l'entrée de son pays dans l'OTAN.

