Ukraine : contre-offensive, où en est-on ? Zelensky constate des progrès plus lents que souhaités

42:00 LE DÉBAT - Ukraine : contre-offensive, où en est-on ? Zelensky constate des progrès plus lents que souhaités © France 24

Depuis le début de la contre-offensive ukrainienne lancée il y a deux semaines, huit localités ont été libérées. Une avancée qui représente près de 113 km². Des progrès certes, mais plus lents que souhaités selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Parallèlement à Londres, plus de 60 pays et institutions internationales se réunissent lors de la conférence pour la reconstruction de l'Ukraine. Les États-Unis vont fournir 1,2 milliard d'euros d'aide supplémentaire à l'économie ukrainienne.

Une émission préparée par Élise Duffau, Kevin Velasco Lopez et Morgane Minair.