Euro-2021 : la France éliminée, quel avenir pour les Bleus ?

LE JOURNAL DE L'EURO © France 24

Par : Benoît PERROCHAIS 15 mn

Après deux semaines et demi de compétition, l’heure est au premier bilan. L’échec des Bleus, éliminés en huitièmes de finale. Des tensions en interne, l’avenir de Didier Deschamps en question. Vous retrouverez aussi les tops et les flops de nos deux consultants, Patrick Juillard, journaliste pour le site internet Foot 365, et Sylvère Henry Cissé, consultant spécialiste en football.