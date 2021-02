Royaume-Uni : entre Brexit et confinement

LE MONDE DANS TOUS SES ÉTATS © France 24

Par : Stéphanie ANTOINE Suivre | Ben BARNIER 29 mn

Le magazine de géopolitique de France Info et de France 24 est consacré cette semaine au Royaume-Uni. Plus insulaire que jamais, confinement et Brexit obligent, le pays s’isole. Touché par un variant beaucoup plus contagieux du virus, il est le premier à avoir passé la barre des 100 000 morts du Covid-19 en Europe. Il doit aussi, en pleine crise sanitaire, gérer les conséquences de l’accord de sortie de l’Union européenne, signé le 24 décembre dernier, après 4 ans et demi de négociations. Boris Johnson en fait une victoire politique. Mais en est-ce une ?

