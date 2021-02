Russie : Poutine - Navalny, la confrontation

Le Monde dans tous ses États

Par : Stéphanie ANTOINE Suivre | Christophe GASCARD 29 mn

Le Monde dans tous ses États revient sur la confrontation entre le président russe Vladimir Poutine et son principal opposant, Alexeï Navalny. Depuis son arrestation, des manifestations de soutien ont lieu à Moscou et dans plusieurs villes, malgré les risques de répression. Les ONG évoquent plus de 10 000 arrestations, alors que les manifestants risquent pourtant jusqu’à 10 ans de prison.