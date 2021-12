Ukraine-Russie, les frères ennemis ?

Le monde dans tous ses états © Capture France 24

La Russie montre les dents. Pendant que l’Europe regardait du côté de la Pologne et de la Biélorussie, Moscou massait ses troupes à la frontières ukrainiennes. C’est du moins le constat fait soudain par l'Otan et les États-Unis. Faut-il s’alarmer d’une recrudescence des combats - voire d'une "invasion russe" comme l’affirme Washington - dans cette région d’Ukraine, le Donbass, où plus de 13 000 personnes ont déjà perdu la vie depuis 2014 ? Les réponses de nos reporters et notre grand témoin Tatiana Kastoueva-Jean.