Le monde dans tous ses États

Royaume-Uni : Bye bye Boris, et maintenant ?

27:04

Boris Johnson fait ses adieux aux Britanniques. Le Premier ministre, qui s'apprête à passer la main, laisse derrière lui un pays aux abois : le Royaume-Uni n'avait plus été paralysé par les grèves depuis des décennies et les batailles rangées du thatchérisme. Dans quel état se trouvera l’économie britannique pour celui ou celle qui succèdera à Boris Johnson au 10 Downing Street ? Les réponses de nos reporters et notre grand témoin, la journaliste Agnès Poirier, correspondante à Londres.